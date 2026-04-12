Велаяти: Сегодня ключ к Ормузу находится в руках Ирана

Сегодня ключ к Ормузскому проливу находится в могущественных руках Ирана.

Как передает Report, об этом заявил советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти в соцсети Х.

Комментируя переговоры между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде, он подчеркнул, что основной принцип иранской дипломатии - защита интересов Исламской республики.

"Пролив на протяжении всей истории был символом защиты границ нашей страны, сегодня ключ к Ормузскому проливу находится в наших могущественных руках", - отметил Велаяти.