    Велаяти: Сегодня ключ к Ормузу находится в руках Ирана

    Сегодня ключ к Ормузскому проливу находится в могущественных руках Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти в соцсети Х.

    Комментируя переговоры между Тегераном и Вашингтоном в Исламабаде, он подчеркнул, что основной принцип иранской дипломатии - защита интересов Исламской республики.

    "Пролив на протяжении всей истории был символом защиты границ нашей страны, сегодня ключ к Ормузскому проливу находится в наших могущественных руках", - отметил Велаяти.

    Vilayəti: Bu gün Hörmüzün açarı İranın əlindədir
    Ali Akbar Velayati: Iran holds key to Strait of Hormuz

