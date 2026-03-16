Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В регионе
    • 16 марта, 2026
    • 11:33
    Экс-замминистра Грузии приговорен к 10 годам лишения свободы

    Бывший заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе приговорен Тбилисским городским судом к 10 годам лишения свободы.

    Как сообщает грузинское бюро Report, Микаутадзе признан виновным по всем девяти предъявленным ему обвинениям - в частности легализации незаконных доходов, злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении служебных полномочий.

    Кроме того, ему запрещено занимать должности на государственной службе сроком на 2 года.

    У Микаутадзе также конфисковано имущество - дома в Испании и Мцхета, три автомобиля, принадлежащие ему и его супруге, а также ранее изъятые предметы. Кроме того, конфискована 15%-ная доля в "НахидурГЭС".

    Ни Ромео Микаутадзе, ни члены его семьи не присутствовали на оглашении приговора.

    Напомним, правоохранительные органы задержали бывшего заместителя министра экономики и устойчивого развития 20 июня 2025 года.

    Ромео Микаутадзе Тбилисский городской суд отмывание денег
    Gürcüstanda keçmiş nazir müavini 10 il müddətinə həbs edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    11:37

    В аэропорту Пулково совершил аварийную посадку Superjet

    В регионе
    11:33

    Экс-замминистра Грузии приговорен к 10 годам лишения свободы

    В регионе
    11:32

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    11:25

    В Абу-Даби при падении ракеты на автомобиль погиб палестинец

    Другие страны
    11:24

    ТЮРКПА: Референдум в Казахстане прошел на высоком уровне

    В регионе
    11:22

    Число налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 5%

    Финансы
    11:18
    Фото

    В Ханкенди проходит новрузовская ярмарка "Из села в город"

    АПК
    11:17

    ВС РФ нанесли удары по Запорожью и Херсону, есть раненые

    Другие страны
    11:14

    Эльнур Мамедов заявил о новом этапе энергетического сотрудничества в Каспийском регионе

    Энергетика
    Лента новостей