Удар БПЛА вызвал пожар в промышленной зоне Фуджайры в ОАЭ

В промышленной зоне города Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах после удара беспилотника вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera.

Отмечается, что команды гражданской обороны пытаются потушить огонь. На данный момент сообщений о пострадавших нет.