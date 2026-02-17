Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Из-за атаки дронов в Краснодарском крае загорелся Ильский НПЗ

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 09:27
    Из-за атаки дронов в Краснодарском крае загорелся Ильский НПЗ

    В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае РФ произошло возгорание.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативном штабе края.

    "В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами", - говорится в сообщении оперштаба.

    Отмечается, что площадь пожара составляет 700 кв. м. К тушению привлекли 72 спасателя и 21 единицу техники. Кроме того, на месте работает пожарный поезд.

