Из-за атаки дронов в Краснодарском крае загорелся Ильский НПЗ

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае РФ произошло возгорание.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативном штабе края.

"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами", - говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что площадь пожара составляет 700 кв. м. К тушению привлекли 72 спасателя и 21 единицу техники. Кроме того, на месте работает пожарный поезд.