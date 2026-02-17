Krasnodara dron hücumu nəticəsində İlski NEZ-də yanğın olub
- 17 fevral, 2026
- 09:40
Pilotsuz uçuş aparatının (PUA) Rusiyanın Krasnodar diyarına hücumu nəticəsində İlski neft emalı zavodunda (NEZ) yanğın baş verib.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə diyarın operativ qərargahından bildirilib.
"PUA hücumu nəticəsində İlski NEZ-də yanğın baş verib. Xəsarət alan yoxdur. Neft məhsulları çəni zədələnib", - məlumatda deyilir.
Yanğının sahəsi 700 kv.m təşkil edir. Yanğının söndürülməsinə 72 xilasedici, 21 vahid texnika və 1 yanğınsöndürmə qatarı cəlb olunub.
10:04