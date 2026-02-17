İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Krasnodara dron hücumu nəticəsində İlski NEZ-də yanğın olub

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 09:40
    Krasnodara dron hücumu nəticəsində İlski NEZ-də yanğın olub

    Pilotsuz uçuş aparatının (PUA) Rusiyanın Krasnodar diyarına hücumu nəticəsində İlski neft emalı zavodunda (NEZ) yanğın baş verib.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə diyarın operativ qərargahından bildirilib.

    "PUA hücumu nəticəsində İlski NEZ-də yanğın baş verib. Xəsarət alan yoxdur. Neft məhsulları çəni zədələnib", - məlumatda deyilir.

    Yanğının sahəsi 700 kv.m təşkil edir. Yanğının söndürülməsinə 72 xilasedici, 21 vahid texnika və 1 yanğınsöndürmə qatarı cəlb olunub.

    Из-за атаки дронов в Краснодарском крае загорелся Ильский НПЗ

