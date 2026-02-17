İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Zabux məktəbində şagirdlər üçün mina təhlükəsi ilə bağlı təlim keçirilib

    Daxili siyasət
    • 17 fevral, 2026
    • 14:26
    Zabux məktəbində şagirdlər üçün mina təhlükəsi ilə bağlı təlim keçirilib

    Laçın rayonunun Zabux kəndində şəhid Ədalət Məmmədov adına tam orta məktəbdə sakinlər və şagirdlər üçün mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirmə tədbiri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    ANAMA-nın əməkdaşı təlim zamanı şagirdlərlə "Təhlükəli ərazi nədir?", "Təhlükəli əraziləri necə tanımaq olar?", "Naməlum əşya gördükdə nə etmək lazımdır?" və s. suallar ətrafında müzakirələr aparıb və onların fikirlərini öyrənib.

    Eyni zamanda şagirdlərə təhlükəli maddələr, partladıcılar və minalar barədə də məlumatlar verilib. Onlara dərsliklər və metodik vasitələr paylanıb.

    ANAMA Mina təhlükəsizliyi Zabux kəndi məktəb Təlim

