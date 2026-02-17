"Zirə" futbolçusunu Rusiya klubuna icarəyə verib
Futbol
- 17 fevral, 2026
- 14:34
"Zirə" futbolçusu Yeqor Boqomolskini icarəyə verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
25 yaşlı hücumçu sonradan transfer etmək hüququ da daxil olmaqla cari mövsümün sonuna kimi Rusiyanın "Ural" klubunda çıxış edəcək.
