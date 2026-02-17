İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Zirə" futbolçusunu Rusiya klubuna icarəyə verib

    Futbol
    • 17 fevral, 2026
    • 14:34
    Zirə futbolçusunu Rusiya klubuna icarəyə verib

    "Zirə" futbolçusu Yeqor Boqomolskini icarəyə verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    25 yaşlı hücumçu sonradan transfer etmək hüququ da daxil olmaqla cari mövsümün sonuna kimi Rusiyanın "Ural" klubunda çıxış edəcək.

