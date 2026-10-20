İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda yanvar-sentyabrda 37 613 uşağa reabilitasiya xidmətləri göstərilib

    Sağlamlıq
    • 20 oktyabr, 2026
    • 11:29
    Azərbaycanda yanvar-sentyabrda 37 613 uşağa reabilitasiya xidmətləri göstərilib

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin reabilitasiya müəssisələrində bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 37 613 uşağa xidmətlər göstərilib.

    Bu barədə "Report"a ƏƏSMN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onlardan əlilliyi olan 1746 uşaq stasionar, 22 457 uşaq ambulator, digərləri icma əsaslı, onlayn, səyyar reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub.

    Bu kateqoriyaya aid uşaqlar Agentliyin Bakıda yerləşən 1 və 2 saylı Uşaq Reabilitasiya Mərkəzlərində, Qəbələ və Şəmkir rayonlarındakı Uşaq Reabilitasiya Mərkəzlərində reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilirlər.

    Reabilitasiya Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Sosial Xidmətlər Agentliyi
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:18
    Azərbaycanda ötən il vergi ödəyiciləri 26 milyondan çox bildiriş göndərilib
    Biznes
    13:16
    Fransa BƏƏ və Bəhreyndən aylıq 200 min ton dizel yanacağı tədarük edəcək
    Digər ölkələr
    13:16
    Azərbaycan Koreya ilə aviasiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    İnfrastruktur
    13:12
    Superkubokun qalibi Fatimə Hüseynli: "Əsas məqsədim Avropa Oyunlarına lisenziya qazanmaqdır"
    Fərdi
    13:05
    Azərbaycanda kassa çekləri üzrə risklər süni intellektlə müəyyən ediləcək
    Biznes
    13:05
    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb
    Hadisə
    13:04
    Vergi rəsmisi: "Qeyri-neft-qaz sektorunda 100 manat gəlir üçün 1,16 manat xərcləyirik"
    Biznes
    13:03
    Azərbaycanda 9 ayda "yaşıl enerji" hesabına 840 milyon kubmetr qaza qənaət edilib
    Energetika
    13:03
    Aybek Dadebay və Sahibə Qafarova TÜRKPA çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti