İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Zəngilanda indiyə qədər 215 milyon kVts "yaşıl enerji" istehsal edilib

    Energetika
    • 20 oktyabr, 2026
    • 11:27
    Zəngilanda indiyə qədər 215 milyon kVts yaşıl enerji istehsal edilib

    Zəngilan rayonunda istismara verilmiş su elektrik stansiyalarında indiyə qədər 215 milyon kilovat-saat ekoloji cəhətdən təmiz "yaşıl enerji" istehsal olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərenerji" ASC Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin 6-cı ildönümü münasibəti ilə yaydığı məlumatda bildirib.

    Məlumata görə, bunun nəticəsində 47 milyon kubmetr təbii qaza qənaət edilib, 90 min ton karbon qazının atmosferə atılmasının qarşısı alınıb.

    "Bu gün Şəhər Günü qeyd olunan Zəngilan işğaldan azad edildikdən sonra həyata keçirilən enerji layihələri sayəsində Azərbaycanın yaşıl enerji mərkəzlərindən birinə çevrilir.

    44 günlük Vətən müharibəsindən sonra azad edilmiş ərazilərdə inşa olunan ən böyük su elektrik stansiyaları silsiləsi Zəngilanda, Araz çayının sol qolu olan Oxçuçay üzərində yerləşir. Ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq "AzərEnerji" ASC tərəfindən kaskad üsulla inşa edilən silsiləyə hər birinin gücü 10,5 meqavat olan Cahangirbəyli, Zəngilan, Şayıflı və Sarıqışlaq su elektrik stansiyaları daxildir. Ümumi gücü 42 meqavat olan stansiyalar 2023–2024-cü illərdə istismara verilib.

    İstehsal olunan enerjinin təxminən 40 %-i işğaldan azad edilmiş ərazilərin elektrik enerjisinə olan tələbatının ödənilməsinə yönəldilir, qalan 60 %-i isə ölkənin ümumi enerji sisteminə ötürülür. Beləliklə, Zəngilanın su elektrik stansiyaları həm regionun enerji təminatına, həm də Azərbaycanın yaşıl enerji istehsalının artırılmasına mühüm töhfə verir.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə inşa olunan ilk 110 kV-luq yarımstansiyalardan biri də "Zəngilan" yarımstansiyasıdır. 2021-ci il oktyabrın 20-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilən yarımstansiya azad edilmiş ərazilərin enerji infrastrukturunun bərpasında mühüm rol oynayıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Zəngilanda indiyə qədər 215 milyon kVts yaşıl enerji istehsal edilib
    Zəngilanda indiyə qədər 215 milyon kVts yaşıl enerji istehsal edilib
    Zəngilanda indiyə qədər 215 milyon kVts yaşıl enerji istehsal edilib
    AzərEnerji ASC Yaşıl enerji Zəngilan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:05
    Azərbaycanda kassa çekləri üzrə risklər süni intellektlə müəyyən ediləcək
    Biznes
    13:05
    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb
    Hadisə
    13:04
    Vergi rəsmisi: "Qeyri-neft-qaz sektorunda 100 manat gəlir üçün 1,16 manat xərcləyirik"
    Biznes
    13:03
    Azərbaycanda 9 ayda "yaşıl enerji" hesabına 840 milyon kubmetr qaza qənaət edilib
    Energetika
    13:03
    Aybek Dadebay və Sahibə Qafarova TÜRKPA çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    13:01
    Foto
    Aşqabadda Leyla Əliyevanın, Oğulcahan Atabayevanın və Saida Mirziyoyevanın üçtərəfli görüşü olub
    Xarici siyasət
    12:56
    "Sabah" - "Borussiya": Azərbaycan təmsilçilərinin Almaniya klublarına qarşı 15 oyunda 1 qələbəsi var
    Futbol
    12:55
    Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıb
    İnfrastruktur
    12:53
    Hafiz Səfixanov: Minatəmizləmədə itlərdən istifadə çox əlverişlidir
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti