Цены на нефть снизились на фоне переговоров США и Ирана

Цены на нефть незначительно снизились во вторник на фоне низкой активности из-за праздников в ряде стран, при этом основное внимание сосредоточено на предстоящих переговорах между США и Ираном.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,3% до $68,45 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,1% до $63,45 за баррель.

Объемы торгов были в значительной степени подавлены из-за праздников на рынках Китая, Гонконга, Тайваня, Южной Кореи и Сингапура.

Укрепление доллара перед серией экономических данных и сигналов от Федеральной резервной системы США на этой неделе также оказало давление на рынок нефти.

Отметим, что министры США и Ирана должны встретиться в Женеве (Швейцария), во вторник для обсуждения деятельности ближневосточной страны по обогащению ядерного топлива.