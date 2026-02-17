Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в США

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17-19 февраля совершит рабочий визит в столицу США Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Сообщается, что визит организован по приглашению президента США Дональда Трампа.

В рамках программы предусмотрено участие Мирзиёева в презентации стратегических проектов и церемонии подписания двусторонних с США документов в экономической сфере с участием руководителей ведущих американских компаний и финансовых институтов.

Напомним, что Совет мира создан по инициативе президента США Дональда Трампа. Узбекистан присоединился к нему в качестве государства-учредителя в январе текущего года в швейцарском Давосе.