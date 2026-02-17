Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям грузовиков с важным предупреждением

Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к водителям грузовых автомобилей с призывом строго соблюдать правила дорожного движения на фоне участившихся нарушений.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что допущенные водителями грузовиков нарушения вызывают серьезную обеспокоенность. В частности, превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования, а также движение по левой полосе при свободной правой, создавая препятствия для других участников движения, не только вызывают обоснованное недовольство водителей, но и значительно повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве также подчеркнули, что среди распространенных нарушений - эксплуатация технически неисправных транспортных средств, управление автомобилем в состоянии усталости или недосыпа, неправильная упаковка и крепление груза, отвлечение внимания за рулем и незаконная парковка на обочинах.

Отмечено, что значительная часть аварий на автомагистралях происходит именно по причине подобных нарушений.

В дорожной полиции вновь призвали водителей грузовых автомобилей соблюдать правила, проявлять уважение к другим участникам дорожного движения и демонстрировать высокий уровень профессионализма, способствуя повышению культуры вождения.