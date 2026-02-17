Италия одобрила пролет самолета российской делегации на пути в Женеву
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 08:56
Италия одобрила пролет российской делегации, направляющейся на переговоры по Украине в Женеву.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Согласно мониторинговым каналам авиаперелетов, самолет делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вошел в воздушное пространство Италии. Всего полет по маршруту Москва - Женева составит порядка девяти часов.
