    Италия одобрила пролет самолета российской делегации на пути в Женеву

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 08:56
    Италия одобрила пролет российской делегации, направляющейся на переговоры по Украине в Женеву.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Согласно мониторинговым каналам авиаперелетов, самолет делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вошел в воздушное пространство Италии. Всего полет по маршруту Москва - Женева составит порядка девяти часов.

