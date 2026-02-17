İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İtaliya Rusiya nümayəndə heyətini Cenevrəyə aparan təyyarənin keçidinə icazə verib

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 08:56
    İtaliya Rusiya nümayəndə heyətini Cenevrəyə aparan təyyarənin keçidinə icazə verib

    İtaliya Ukrayna ilə bağlı danışıqlar üçün Cenevrəyə gedən Rusiya nümayəndə heyətinin olduğu təyyarənin ölkənin hava məkanından keçidinə icazə verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

    Uçuş monitorinq kanallarının məlumatına görə, Rusiya prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinskinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin təyyarəsi İtaliya hava məkanına daxil olub. Moskvadan Cenevrəyə ümumi uçuş müddəti təxminən doqquz saat olacaq.

    Италия одобрила пролет самолета российской делегации на пути в Женеву
    Italy approves overflight of Russian delegation's aircraft en route to Geneva

