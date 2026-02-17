İtaliya Rusiya nümayəndə heyətini Cenevrəyə aparan təyyarənin keçidinə icazə verib
Digər ölkələr
- 17 fevral, 2026
- 08:56
İtaliya Ukrayna ilə bağlı danışıqlar üçün Cenevrəyə gedən Rusiya nümayəndə heyətinin olduğu təyyarənin ölkənin hava məkanından keçidinə icazə verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.
Uçuş monitorinq kanallarının məlumatına görə, Rusiya prezidentinin köməkçisi Vladimir Medinskinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin təyyarəsi İtaliya hava məkanına daxil olub. Moskvadan Cenevrəyə ümumi uçuş müddəti təxminən doqquz saat olacaq.
Son xəbərlər
09:08
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start veriləcəkKomanda
09:03
DYP: Yük avtomobillərinin iştirakı ilə baş verən avto qəzaların artması ciddi narahatlıq doğururHadisə
09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.02.2026)Maliyyə
08:59
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.02.2026)Maliyyə
08:56
İtaliya Rusiya nümayəndə heyətini Cenevrəyə aparan təyyarənin keçidinə icazə veribDigər ölkələr
08:35
Neymarın Braziliya millisinə hansı halda çağırılacağı məlum olubİdman
08:17
Bakıda 12 istiqamətdə tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
08:13
Nyu-Meksiko Epşteynin rançosu ilə bağlı araşdırma aparılmasına razılıq veribDigər ölkələr
07:50