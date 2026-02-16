Fərid Osmanov: "Rəqəmsallaşma dövründə praktik bacarıqlar xüsusilə vacibdir"

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 16 fevral, 2026
    • 12:08
    Rəqəmsallaşma dövründə praktik bacarıqların formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanov "IT SkillSprint" proqramının açılış mərasimində deyib.

    Onun sözlərinə görə, "IT SkillSprint" beynəlxalq təhsil proqramı intensiv təlim və inkişaf proqramına dair nümunədir: "Məlum olduğu kimi, Prezidenti İlham Əliyev fevralın 11-də keçirilmiş və rəqəmsallaşma, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik və innovativ ekosistemin inkişafına həsr olunmuş müşavirədə bu istiqamətdə mühüm tapşırıqlar verib. Yeni rəqəmsal inkişaf arxitekturasında ən vacib elementlərdən biri güclü insan kapitalıdır. Rəqəmsallaşma yalnız texnoloji infrastrukturun qurulması və yaxud tətbiqlərin hazırlanması deyil. Əsas məsələ həmin texnologiyaları yaradan, inkişaf etdirən, davamlı şəkildə idarə edən bilikli, bacarıqlı və yüksək ixtisaslı insan resursları formalaşdırılmasıdır. Bu gün insan kapitalı strateji inkişafın fundamental dayağıdır".

    F.Osmanov vurğulayıb ki, rəqəmsallaşma dövründə yalnız nəzəri biliklər deyil, praktik bacarıqların formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır: "Real layihələrdə və simulyasiya mühitlərində iştirak tələbələrin əmək bazarına hazır şəkildə çıxmasına imkan yaradır. Ötən dövrdə 10 mindən artıq tələbə müxtəlif təlim proqramlarına cəlb edilərək əmək bazarına təqdim olunub. Bəzi tərəfdaşlıq layihələrimizdə işə qəbul göstəricisi artıq 90 %-ə çatır".

    O əlavə edib ki, "IT SkillSprint" proqramı fevral ayında başlayacaq, iyul ayına qədər davam edəcək: "Dövlət qurumlarının və universitetlərin dəstəyi ilə kreditlərin qarşılıqlı tanınması imkanı yaradılıb. Məqsədiniz maksimum dərəcədə təlimə fokuslanmaq və təqdim olunan nəzəri və praktik biliklərdən tam yararlanmaq olmalıdır".

