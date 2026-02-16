Фарид Османов: Участие в реальных проектах готовит молодежь к рынку труда

Формирование практических навыков имеет особое значение в эпоху цифровизации.

Как сообщает Report, данное мнение выразил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов на церемонии открытия программы IT SkillSprint.

По его словам, международная образовательная программа IT SkillSprint является примером интенсивной программы обучения и развития.

"Цифровизация – это не только создание технологической инфраструктуры или разработка приложений. Главный вопрос – это формирование высококвалифицированных человеческих ресурсов, которые создают, развивают и устойчиво управляют этими технологиями", - отметил он.

Османов подчеркнул, что в эпоху цифровизации особое значение имеет формирование не только теоретических знаний, но и практических навыков: "Участие в реальных проектах и симуляциях позволяет студентам подготовиться к трудовой деятельности. За прошедший период более 10 тыс. студентов были привлечены к различным программам обучения, а затем вышли на рынок труда. В некоторых наших партнерских проектах уровень трудоустройства уже достигает 90%".

Глава İRİA добавил, что программа IT SkillSprint стартует в феврале и продлится до июля.