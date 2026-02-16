Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu auditor seçir
Maliyyə
- 16 fevral, 2026
- 12:07
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 25 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini martın 6-na qədər İnstitutun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi, 73C ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə martın 6-da, saat 16:35-də qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu tenderin qalibi "Azəruçot" olub. Şirkətə 8 min manat ödənilib.
