    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    • 16 fevral, 2026
    • 12:07
    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 25 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini martın 6-na qədər İnstitutun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi, 73C ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə martın 6-da, saat 16:35-də qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu tenderin qalibi "Azəruçot" olub. Şirkətə 8 min manat ödənilib.

