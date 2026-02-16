Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi auditor seçib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Maliyyə
    • 16 fevral, 2026
    • 12:09
    Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğularına yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Nexia Azerbaijan" QSC-dir.

    Qalib şirkətə 28 202 manat ödəniləcək.

    Ötən il də bu tenderin qalibi "Nexia Azerbaijan" olub. Şirkətə 30 680 manat ödənilib.

