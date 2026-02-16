Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi auditor seçib
Maliyyə
- 16 fevral, 2026
- 12:09
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğularına yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Nexia Azerbaijan" QSC-dir.
Qalib şirkətə 28 202 manat ödəniləcək.
Ötən il də bu tenderin qalibi "Nexia Azerbaijan" olub. Şirkətə 30 680 manat ödənilib.
