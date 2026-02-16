İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Qarabağ"ın oyununa təyinat alan hakim daha əvvəl Azərbaycan millisinin Bakıdakı matçını idarə edib

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 13:35
    Qarabağın oyununa təyinat alan hakim daha əvvəl Azərbaycan millisinin Bakıdakı matçını idarə edib

    "Qarabağ" və İngiltərənin "Nyukasl" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununa təyinat alan norveçli hakim Espen Eskos daha əvvəl Azərbaycan millisinin matçını idarə edib.

    "Report"un məlumatına görə, 37 yaşlı FIFA referisi 2021-ci ildə yığmanın İrlandiya komandasına qarşı görüşündə əsas söz sahibi olub.

    Ədalət təmsilçisi DÇ-2022-nin seçmə mərhələsində millinin məğlubiyyətinə şahidlik edib. Bakı Olimpiya Stadionunda gerçəkləşən görüşdə qonaqlar üç cavabsız qolla üstün olublar.

    Norveçli hakim 2019-cu ildən beynəlxalq matçlara təyinat alır. O, cari mövsüm UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində 4 qarşılaşmanı idarə edib. 11 sarı vərəqə göstərən Espen Eskos hələlik qırmızı vərəqəyə ehtiyac duymayıb.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Nyukasl" görüşü fevralın 18-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.

    Qarabağ - Nyukasl UEFA Çempionlar Liqası Espen Eskos Futbol xəbərləri Pley-off mərhələsi

    Son xəbərlər

    14:50

    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 27 % artırıb

    Biznes
    14:50

    "Naftoqaz" EBRD ilə qaz alışı üçün 85 milyon avro məbləğində qrant müqaviləsi imzalayıb

    Digər ölkələr
    14:47
    Foto

    Türkiyəli alpinistlərin iştirakı ilə Haçadağa 10-cu zirvə yürüşü təşkil olunub

    Fərdi
    14:43

    Azərbaycanın Ermənistana yanvardakı ixracının ümumi dəyəri açıqlanıb

    Biznes
    14:43

    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 5 %-dən çox azalıb

    Biznes
    14:42

    Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    14:39

    Azərbaycan və Ermənistanın delimitasiya üzrə Dövlət komissiyaları yaxın zamanda yeni görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    14:39

    "Şamaxinka"da hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir

    İnfrastruktur
    14:33

    Azərbaycanda ötən ay büdcədən 16 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti