    Geomaqnit qasırğası gözlənilir

    Elm və təhsil
    • 16 fevral, 2026
    • 13:54
    Geomaqnit qasırğası gözlənilir

    Bu gün və ya fevralın 17-də G1 səviyyəli geomaqnit qasırğası gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, Günəş küləyinin sürətinin müsbət qütblü Tac Dəliyi Axınlarının təsiri ilə yüksələcəyi gözlənilir.

    Avroraların müşahidə olunması ehtimalı isə yüksək geomaqnit enliklərdə 5-75%, orta geomaqnit enliklərdə isə 35-15%-dir.

