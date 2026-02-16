İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Hindistanın qərbində 28 məktəb partlayış təhdidi olan məktublar alıb

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 18:03
    Hindistanın qərbində 28 məktəb partlayış təhdidi olan məktublar alıb

    Hindistanın qərbindəki Qucarat ştatının ən böyük şəhərlərində ən azı 28 məktəb partlayış təhdidi olan elektron məktublar alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Economic Times" nəşri məlumat yayıb.

    "Qucarat ştatındakı Əhmədabad və Vadodarada ən azı 28 məktəb partlayış təhdidi olan elektron məktublar alıb, bundan sonra kampuslar təxliyə edilib", - nəşr yazıb.

    Hadisə fonunda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilərək elektron məktubların mənbəyini müəyyən etmək üçün araşdırma başladılıb.

    Ötən həftə Hindistan paytaxtındakı bir sıra məktəblərə də oxşar partlayış təhdidi olan elektron məktublar göndərilmişdi.

    Hindistan Qucarat ştatı
    На западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрыва

    Son xəbərlər

    18:11
    Foto

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk dəfə FIBA Çempionlar Kuboku yarışına qatılacaq

    Komanda
    18:03

    Hindistanın qərbində 28 məktəb partlayış təhdidi olan məktublar alıb

    Digər ölkələr
    17:56
    Foto

    Azərbaycanın Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının iclası keçirilib

    Daxili siyasət
    17:52
    Foto

    Mehriban Əliyeva yenidən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    17:49
    Foto

    Naxçıvanda Dövlət Maliyyə Nəzarəti İdarəsinə yeni rəis təyin olunub

    Maliyyə
    17:44

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan toyuq ətinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    17:36

    Aİ Sülh Şurasındakı statusunu hələ müəyyənləşdirməyib

    Digər ölkələr
    17:36
    Foto

    780 İslam, 27 digər dini konfessiya və 21 ziyarətgah maliyyə hesabatını Dini Komitəyə təqdim edib

    Din
    17:36

    Bu ilin yanvarında Azərbaycan 11 ölkəyə neft ixrac edib - SİYAHI

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti