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    Cəbrayılda ADSEA-nın tabeli qurumunun yeni inzibati binasının açılışı olub

    İnfrastruktur
    • 16 oktyabr, 2026
    • 15:57
    Cəbrayılda ADSEA-nın tabeli qurumunun yeni inzibati binasının açılışı olub

    Cəbrayıl Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin yeni inzibati binası istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən (ADSEA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, inzibati binanın açılışında ADSEA-nın sədri Zaur Mikayılov və Agentliyin rəhbər heyəti iştirak ediblər.

    İki mərtəbədən ibarət olan inzibati bina müasir tələblərə uyğun inşa edilib və müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Binada rəhbər heyət üçün otaqlar, laboratoriya, energetik və mexanik otaqları, SCADA otağı, iqtisadiyyat və uçot şöbəsi, hüquq və insan resursları şöbəsi, mühasibatlıq və digər xidməti otaqlar yaradılıb.

    Bununla yanaşı, inzibati binanın 2 hektar ərazini əhatə edən həyətyanı sahəsində anbar binası, texniki işçilər üçün əlavə tikili, sanitar qovşağı və digər yardımçı tikililər inşa edilərək istifadəyə verilib.

    Yeni inzibati bina ilə tanışlıq zamanı ADSEA-nın sədri Zaur Mikayılova Cəbrayıl şəhərində görülən işlər və su təchizatı infrastrukturu barədə məlumat verilib.

    Ərazidə məskunlaşan sakinlərin su təminatını həyata keçirmək məqsədilə rayon ərazisində 9 subartezian quyusu qazılıb, ümumi tutumu 7 min kubmetr olan 3 su anbarı tikilib. Su anbarlarının dezinfeksiyası məqsədilə elektroliz qurğusu da istifadəyə verilib.

    Qeyd olunub ki, şəhərdə ilkin mərhələdə 712 ailə üçün mənzillər inşa edilib. Hazırda 695 ailə şəhərə köçərək məskunlaşıb.

    Hazırda Cəbrayıl Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsi su təminatının yaxşılaşdırılmasına və mövcud infrastrukturun dayanıqlı fəaliyyətinin təmin olunmasına xidmət edir.

    Cəbrayılda ADSEA-nın tabeli qurumunun yeni inzibati binasının açılışı olub
    Cəbrayılda ADSEA-nın tabeli qurumunun yeni inzibati binasının açılışı olub
    Cəbrayılda ADSEA-nın tabeli qurumunun yeni inzibati binasının açılışı olub
    Cəbrayılda ADSEA-nın tabeli qurumunun yeni inzibati binasının açılışı olub
    Cəbrayılda ADSEA-nın tabeli qurumunun yeni inzibati binasının açılışı olub
    Cəbrayılda ADSEA-nın tabeli qurumunun yeni inzibati binasının açılışı olub
    Cəbrayılda ADSEA-nın tabeli qurumunun yeni inzibati binasının açılışı olub
    Cəbrayılda ADSEA-nın tabeli qurumunun yeni inzibati binasının açılışı olub
    Cəbrayılda ADSEA-nın tabeli qurumunun yeni inzibati binasının açılışı olub

    Zaur Mikayılov Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) Cəbrayıl
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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