Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    На западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрыва

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 17:39
    На западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрыва

    Не менее 28 школ в крупнейших городах штата Гуджарат на западе Индии получили электронные письма с угрозами взрыва.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Economic Times.

    "По меньшей мере 28 школ в Ахмедабаде и Вадодаре в штате Гуджарат в понедельник получили электронные письма с угрозами взрыва, после чего кампусы были эвакуированы", - пишет издание.

    На фоне инцидента были усилены меры безопасности, начато расследование для установления источников электронных писем.

    Аналогичные электронные письма с угрозами взрыва были разосланы в ряд школ индийской столицы на прошлой неделе.

    Индия письма с угрозами школы
    Hindistanın qərbində 28 məktəb partlayış təhdidi olan məktublar alıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:06

    Азербайджан возобновил поставки куриного мяса из Великобритании

    Бизнес
    17:56
    Фото

    В Агдаме спустя 33 года возобновлены занятия в школе №1

    Наука и образование
    17:55
    Фото

    Мехрибан Алиева переизбрана президентом Федерации гимнастики

    Индивидуальные
    17:54

    В январе этого года Азербайджан экспортировал нефть в 11 стран

    Энергетика
    17:39

    На западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрыва

    Другие страны
    17:28

    Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 50%

    Экономика
    17:17

    На бензозаправочной станции в Армении произошел взрыв

    В регионе
    17:15

    Итальянские экспортеры получат расширенные гарантии SACE для работы в Азербайджане

    Финансы
    17:12

    ЕС пока не определился со статусом в Совете мира

    Другие страны
    Лента новостей