На западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрыва
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 17:39
Не менее 28 школ в крупнейших городах штата Гуджарат на западе Индии получили электронные письма с угрозами взрыва.
Как передает Report, об этом сообщает издание Economic Times.
"По меньшей мере 28 школ в Ахмедабаде и Вадодаре в штате Гуджарат в понедельник получили электронные письма с угрозами взрыва, после чего кампусы были эвакуированы", - пишет издание.
На фоне инцидента были усилены меры безопасности, начато расследование для установления источников электронных писем.
Аналогичные электронные письма с угрозами взрыва были разосланы в ряд школ индийской столицы на прошлой неделе.
