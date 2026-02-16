На западе Индии 28 школ получили письма с угрозами взрыва

Не менее 28 школ в крупнейших городах штата Гуджарат на западе Индии получили электронные письма с угрозами взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает издание Economic Times.

"По меньшей мере 28 школ в Ахмедабаде и Вадодаре в штате Гуджарат в понедельник получили электронные письма с угрозами взрыва, после чего кампусы были эвакуированы", - пишет издание.

На фоне инцидента были усилены меры безопасности, начато расследование для установления источников электронных писем.

Аналогичные электронные письма с угрозами взрыва были разосланы в ряд школ индийской столицы на прошлой неделе.