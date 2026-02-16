İtaliya ixracatçılarına Azərbaycanda fəaliyyəti üçün SACE-in genişləndirilmiş zəmanətləri təqdim olunacaq
- 16 fevral, 2026
- 18:24
İtaliyanın dövlət ixrac kredit agentliyi SACE-in Azərbaycandakı risk portfeli hazırda 100 milyon avronu ötür.
"Report" xəbər verir ki, bunu SACE-in institusional əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Paolo Valerio Romada keçirilən "Qafqazdan Aralıq dənizinə" adlı konfransda bildirib.
Onun sözlərinə görə, cari layihə portfeli artıq kifayət qədər şaxələndirilib və energetika, aqrar biznes və maşınqayırma sahələrini əhatə edir.
"Əməkdaşlıq potensialı xeyli genişdir. Biz bərpa olunan enerji, həmçinin kimya və neft-kimya sənayesində perspektivlər görürük. Bu sahələrdə İtaliyanın peşəkarlığını dəstəkləmək üçün biz təkcə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə deyil, həm də, müvafiq sazişlərin imzalandığı "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC ilə strateji tərəfdaşlıqları inkişaf etdiririk", - P.Valerio bildirib.
Şöbə rəhbəri qeyd edib ki, SACE şirkətlərin yeni bazarlara, o cümlədən Azərbaycana çıxışını asanlaşdıran geniş spektrli sığorta və maliyyə alətləri, həmçinin məsləhətçi dəstəyi təklif edir.
Onun sözlərinə görə, dəstək ixrac layihələrinin həyata keçirilməsinin bütün mərhələlərində göstərilir.
"İlkin mərhələdə, şirkət hələ yeni bazarı və ya sektoru öyrənərkən, agentlik gələcək sazişi strukturlaşdırmağa kömək edir. Beynəlxalq tenderlərdə iştirak zamanı SACE tender istiqrazları üzrə zəmanətlər təqdim edir. Əgər bank şirkətin müsabiqədə iştirakı üçün zəmanət buraxırsa, agentlik ixracatçının maraqları naminə bank sisteminin imkanlarını genişləndirərək əks-zəmanət təqdim edə bilər.
Tenderdə qalib müəyyən edildikdən sonra, müqavilə üzrə öhdəliklərin icrası üçün zəmanət tələb olunduqda, SACE məsləhət və zəmanət dəstəyi ilə qoşulur, zəruri alətlərin buraxılmasını asanlaşdırır.
Təchizatın hazırlanması mərhələsində şirkətlərə tez-tez əlavə likvidlik tələb olunur. SACE zəmanəti mövcud olduqda, dövriyyə kapitalının artırılması üçün kredit daha sərfəli şərtlərlə əldə edilə bilər", - P.Valerio bildirib.
Onun sözlərinə görə, agentlik ixrac əməliyyatlarının sığortalanmasını birbaşa ixracatçıya təklif edir. Bu, Azərbaycan kontragentlərinə orta və uzunmüddətli ödəniş möhləti verməyə imkan yaradır ki, bu da onların pul axınlarına daha yaxşı uyğun gəlir.
"Bundan əlavə, SACE zəmanəti olduqda, ixracatçı bankda borcu diskont edə və daha sərfəli şərtlərlə avans əldə edə bilər. Bu şərtlər "Cassa Depositi e Prestiti" (CDP) qrupuna daxil olan İtaliyanın SIMEST maliyyə təşkilatının dəstəyi ilə birgə daha cəlbedici olur. SACE zəmanəti və SIMEST subsidiyalarının kombinasiyası ixracatçıya müqavilənin tam məbləğini güzəştli şərtlərlə operativ şəkildə əldə etməyə imkan verir", - o vurğulayıb.
P.Valerio əlavə edib ki, iri layihələr - avadanlıq təchizatı, zavodların və infrastruktur obyektlərinin tikintisi üçün SACE maliyyələşdirən institutlara kredit zəmanəti verir: "Bu, uzunmüddətli hissə-hissə ödəniş və çevik ödəniş qrafiklərini təqdim etməyə imkan verir: ixrac kreditinin standart müddəti 15 ilə qədər, bərpa olunan enerji sahəsindəki layihələr üçün isə 22 ilə qədər təşkil edir".