Итальянские экспортеры получат расширенные гарантии SACE для работы в Азербайджане

Портфель рисков итальянского государственного экспортно-кредитного агентства SACE в Азербайджане на сегодняшний день превышает 100 млн евро.

Как сообщает Report, об этом заявила глава отдела институциональных отношений SACE Паоло Валерио на конференции "От Кавказа до Средиземноморья" в Риме.

По ее словам, текущие проекты уже достаточно диверсифицированы и охватывают энергетику, агробизнес и машиностроение:

"Однако потенциал сотрудничества значительно шире. Мы видим перспективы в возобновляемой энергетике, а также в химической и нефтехимической промышленности. Для поддержки итальянского мастерства в этих сферах мы развиваем стратегические партнерства не только с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), но и, например, с Азербайджанской инвестиционной компанией, с которой подписаны соответствующие соглашения", - заявила П.Валерио.

Глава отдела отметила, что SACE предлагает широкий спектр страховых и финансовых инструментов, а также консультационное сопровождение, упрощающее выход компаний на новые рынки, включая Азербайджан.

По ее словам, поддержка оказывается на всех этапах реализации экспортных проектов.

"На начальной стадии, когда компания только изучает новый рынок или сектор, агентство помогает структурировать будущую сделку. При участии в международных тендерах SACE предоставляет гарантии по тендерным облигациям. Если банк выпускает гарантию для участия компании в конкурсе, агентство может предоставить контргарантию, расширяя возможности банковской системы в интересах экспортера.

После победы в тендере, когда требуется гарантия исполнения обязательств по контракту, SACE подключается с консультационной и гарантийной поддержкой, облегчая выпуск необходимых инструментов.

На этапе подготовки поставок компаниям часто требуется дополнительная ликвидность. При наличии гарантии SACE кредит на пополнение оборотного капитала может быть получен на более выгодных условиях", - сказала П. Валерио.

Переходя к непосредственной фазе экспорта, по ее словам, агентство предлагает страхование экспортных операций напрямую для экспортера. Это позволяет предоставлять азербайджанским контрагентам средне- и долгосрочную отсрочку платежа, что лучше соответствует их денежным потокам.

"Кроме того, при наличии гарантии SACE экспортер может дисконтировать задолженность в банке и получить аванс на более выгодных условиях. Эти условия становятся еще привлекательнее в сочетании с поддержкой итальянской финансовой организации SIMEST, входящей в группу Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Комбинация гарантии SACE и субсидий SIMEST позволяет экспортеру оперативно получить полную сумму контракта на льготных условиях", - подчеркнула она.

П.Валерио добавила, что для крупных проектов - поставки оборудования, строительство заводов и инфраструктурных объектов - SACE гарантирует кредиты финансирующим институтам: "Это дает возможность предоставлять длительные сроки рассрочки и гибкие графики погашения: стандартный срок экспортного кредита составляет до 15 лет, а для проектов в сфере возобновляемой энергетики - до 22 лет".