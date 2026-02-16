İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Maliyyə
    • 16 fevral, 2026
    • 17:49
    Naxçıvanda Dövlət Maliyyə Nəzarəti İdarəsinə yeni rəis təyin olunub

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Maliyyə Nəzarəti İdarəsinə yeni rəis təyin olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı nazir Həsən İsmayılov müvafiq əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, sözügedən vəzifə Əkbərov Məmmədnağı Asiman oğluna həvalə edilib.

    O, 28 oktyabr 1990-cı ildə Şərur rayonunda anadan olub, Naxçıvan Özəl Universitetində "İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi" ixtisası üzrə bakalavr, Naxçıvan Dövlət Universitetində isə "İqtisadiyyatın tənzimlənməsi" ixtisası üzrə magistr təhsili alıb.

    M.Əkbərov əmək fəaliyyətinə 2014-cü ildə Naxçıvanın Maliyyə Nazirliyində başlayıb, sonrakı illərdə muxtar respublikanın İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyində direktor müavini çalışıb, 2024-cü ildən isə Naxçıvan Şəhər Maliyyə İdarəsinin rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edib.

