Pakistanda partlayış nəticəsində iki nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 16 fevral, 2026
- 11:52
Pakistanın şimal-qərbindəki Xeybər-Paxtunxva əyalətində baş verən partlayış nəticəsində ən azı iki nəfər həlak olub, daha bir neçə nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər polisə istinadən məlumat yayıb.
Həlak olanlar arasında uşaq da var.
Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanaya çatdırılıb, onlardan bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır.
Partlayış Bannu dairəsindəki Miryan polis bölməsinin yaxınlığında baş verib.
