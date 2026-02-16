İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Pakistanda partlayış nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    16 fevral, 2026
    • 11:52
    Pakistanda partlayış nəticəsində iki nəfər ölüb

    Pakistanın şimal-qərbindəki Xeybər-Paxtunxva əyalətində baş verən partlayış nəticəsində ən azı iki nəfər həlak olub, daha bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər polisə istinadən məlumat yayıb.

    Həlak olanlar arasında uşaq da var.

    Xəsarət alanlar yaxınlıqdakı xəstəxanaya çatdırılıb, onlardan bir neçəsinin vəziyyəti ağırdır.

    Partlayış Bannu dairəsindəki Miryan polis bölməsinin yaxınlığında baş verib.

    В Пакистане в результате взрыва погибли два человека, в том числе ребенок

