    BMT Baş katibi Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    • 10 mart, 2026
    • 21:02
    BMT Baş katibi Türkiyəyə səfər edəcək

    BMT Baş katibi Antonio Quterreş Türkiyəyə səfər edəcək.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bu barədə BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik gündəlik mətbuat konfransında bildirib.

    Sözçü qeyd edib ki, Baş katib bu axşam Türkiyəyə yola düşəcək.

    BMT baş katibi Antonio Quterreş səfər Türkiyə
    Генеральный секретарь ООН совершит визит в Турцию
    UN Secretary General due in Türkiye

