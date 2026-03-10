BMT Baş katibi Türkiyəyə səfər edəcək
Region
- 10 mart, 2026
- 21:02
BMT Baş katibi Antonio Quterreş Türkiyəyə səfər edəcək.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bu barədə BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik gündəlik mətbuat konfransında bildirib.
Sözçü qeyd edib ki, Baş katib bu axşam Türkiyəyə yola düşəcək.
Son xəbərlər
22:05
Erməni rəqibini məğlub edən Musa Ağayev bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
22:04
Foto
Bayraktar ilə Paşinyan arasında nüvə enerjisi müzakirə edilibRegion
22:01
Britaniyanın "HMS Dragon" gəmisi Şərqi Aralıq dənizinə yollanırDigər ölkələr
22:00
Foto
AFFA Region Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılıbFutbol
21:58
Paşinyan Makronla birgə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edibRegion
21:48
İsrailin Beyruta zərbəsi nəticəsində dörd İran diplomatı həlak olubDigər ölkələr
21:45
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Qazaxıstana yola düşüblərFərdi
21:44
KİV: Keniyada daşqın qurbanlarının sayı 49-a çatıbDigər ölkələr
21:36