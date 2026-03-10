Генеральный секретарь ООН совершит визит в Турцию
В регионе
- 10 марта, 2026
- 21:10
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Турцию с визитом.
Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик на ежедневной пресс-конференции.
Дюжаррик отметил, что Гутерриш отправится в Турцию сегодня вечером.
