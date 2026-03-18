Аббас Арагчи: Ядерная доктрина Ирана при новом верховном лидере вряд ли изменится

Ядерная доктрина Ирана вряд ли существенно изменится, но следует дождаться объявления позиции нового верховного лидера Моджтаба Хаменеи.

Как передает Report, об этом в интервью Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, фетва о запрете ядерного оружия была издана погибшим в результате ударов США и Израиля верховным лидером Али Хаменеи.

"Иранская ядерная доктрина всегда была мирной, и мы всегда стремились и продолжаем стремиться к осуществлению нашего права на использование мирной ядерной энергии. Фетва, как вы знаете, зависит от того, кто ее объявляет... Насколько я понимаю, она не должна сильно отличаться от нашей прежней политики, но мы должны подождать, пока не узнаем его точку зрения", - отметил Арагчи.