Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Аббас Арагчи: Ядерная доктрина Ирана при новом верховном лидере вряд ли изменится

    Аббас Арагчи: Ядерная доктрина Ирана при новом верховном лидере вряд ли изменится

    Ядерная доктрина Ирана вряд ли существенно изменится, но следует дождаться объявления позиции нового верховного лидера Моджтаба Хаменеи.

    Как передает Report, об этом в интервью Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    По его словам, фетва о запрете ядерного оружия была издана погибшим в результате ударов США и Израиля верховным лидером Али Хаменеи.

    "Иранская ядерная доктрина всегда была мирной, и мы всегда стремились и продолжаем стремиться к осуществлению нашего права на использование мирной ядерной энергии. Фетва, как вы знаете, зависит от того, кто ее объявляет... Насколько я понимаю, она не должна сильно отличаться от нашей прежней политики, но мы должны подождать, пока не узнаем его точку зрения", - отметил Арагчи.

    Моджтаба Хаменеи Аббас Арагчи Иранская ядерная программа Операция США и Израиля против Ирана
    Əraqçi: Nüvə silahına dair fətva yeni ali rəhbərin mövqeyindən asılı olacaq
    Abbas Araghchi: Iran's nuclear doctrine unlikely to change under new supreme leader
    Ты - Король

    Последние новости

    11:56
    Фото

    В Бакинском метро к Новрузу покажут ретро-вагоны

    Инфраструктура
    11:55

    В Азербайджан из ФРГ 17 марта реадмиссированы 23 человека

    Внутренняя политика
    11:54

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    11:48

    Бакинский метрополитен в праздничные дни перейдет на усиленный режим

    Инфраструктура
    11:41

    В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 47 млн манатов

    Происшествия
    11:37

    Цены на газ в Европе снизились до $609,5 за тысячу кубометров

    Энергетика
    11:33

    В Азербайджане адвокатам выплатили более 27 млн манатов по договорам

    Происшествия
    11:33

    Саудовская Аравия сообщила о перехвате БПЛА у дипквартала в Эр-Рияде

    Другие страны
    11:31

    ЦБА вводит новые правила продажи и обратного выкупа юбилейных монет

    Финансы
    Лента новостей