Аббас Арагчи: Ядерная доктрина Ирана при новом верховном лидере вряд ли изменится
В регионе
- 18 марта, 2026
- 11:26
Ядерная доктрина Ирана вряд ли существенно изменится, но следует дождаться объявления позиции нового верховного лидера Моджтаба Хаменеи.
Как передает Report, об этом в интервью Al Jazeera заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
По его словам, фетва о запрете ядерного оружия была издана погибшим в результате ударов США и Израиля верховным лидером Али Хаменеи.
"Иранская ядерная доктрина всегда была мирной, и мы всегда стремились и продолжаем стремиться к осуществлению нашего права на использование мирной ядерной энергии. Фетва, как вы знаете, зависит от того, кто ее объявляет... Насколько я понимаю, она не должна сильно отличаться от нашей прежней политики, но мы должны подождать, пока не узнаем его точку зрения", - отметил Арагчи.
