Əraqçi: Nüvə silahına dair fətva yeni ali rəhbərin mövqeyindən asılı olacaq
- 18 mart, 2026
- 11:39
İranın nüvə doktrinasının əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi ehtimalı azdır, lakin yeni ali rəhbər Müctəba Xameneinin mövqeyinin elan edilməsini gözləmək lazımdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Al Jazeera"ya müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, nüvə silahının qadağan edilməsinə dair fətva ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində həlak olmuş ali rəhbər Əli Xamenei tərəfindən verilmişdi.
"İranın nüvə doktrinası həmişə sülh xarakterli olub və biz həmişə nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə hüququmuzu həyata keçirməyə çalışmışıq və buna davam edirik. Bildiyiniz kimi, fətva onu kimin verməsindən asılıdır. Mən başa düşdüyüm qədərilə o, əvvəlki siyasətimizdən çox da fərqlənməməlidir, lakin biz onun mövqeyini öyrənənə qədər gözləməliyik", - Əraqçi qeyd edib.