В Баку и на Абшероне начато строительство новых канализационных коллекторов и очистных сооружений

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) приступило к строительству новых канализационных коллекторов и очистных сооружений в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель сектора водоснабжения Баку и Абшерона ADSEA Иман Рзаев.

По его словам, в настоящее время в Мушфигабаде строится коллекторная линия общей протяженностью 17,1 км: "Эта линия охватывает Хырдалан, а также населенные пункты Масазыр, Ашагы-Гюздек, 28 мая и Мушфигабад. Проект включает в себя как коллекторную линию, так и водоочистную станцию.

В настоящее время ведется строительство водоочистной станции мощностью 75 тыс. кубометров в сутки. На следующем этапе планируется увеличить мощность еще на 75 тыс. кубометров в сутки. Работы по строительству коллектора ведутся на семи участках, четыре из которых уже завершены, а три находятся в стадии строительства. Срок реализации проекта составляет три года, при этом предпринимаются меры по его ускорению.

Рзаев заявил, что из стоимости проекта 102 млн манатов составят расходы на водоочистную станцию ​​и 135 млн манатов - на водосборник: "Проект финансируется из государственных средств, дополнительных средств не ожидается. В Баку также продолжается строительство 7 дополнительных водосборников, 2 водоочистных сооружений и насосных станций. Вода, очищенная на станции, будет пригодна для использования в целях орошения. Реализация проекта окажет положительное влияние на экологическое состояние Каспийского моря".