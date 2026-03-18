Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Бакинский аэропорт перейдет на усиленный режим в дни праздника Новруз

    В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в период праздника Новруз Международный аэропорт Гейдар Алиев будет работать в усиленном режиме с 20 по 30 марта 2026 года.

    Об этом Report сообщили в аэропорту.

    Согласно информации, в праздничные дни все службы аэропорта будут функционировать в непрерывном режиме для обеспечения бесперебойной работы и обслуживания возросшего числа пассажиров.

    Для безопасного и оперативного выполнения рейсов будет усилена работа операционных подразделений, а также приняты дополнительные организационные меры по эффективному управлению пассажирскими потоками.

    Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за 2–3 часа до вылета, чтобы своевременно пройти процедуры регистрации и предполётного контроля. Во избежание ожидания также рекомендуется воспользоваться онлайн-регистрацией на официальном сайте или в мобильном приложении авиакомпании, выполняющей рейс.

    Для удобного сообщения с городом между центром Баку и аэропортом круглосуточно курсирует автобус Airport Express (маршрут H1), соединяющий станции метро "28 Мая" (Транспортный пересадочный узел) и "Кёроглу" с Терминалом 1 и Терминалом 2 аэропорта.

    Кроме того, для удобства пассажиров в терминальной зоне предусмотрены специальные полосы drop-off / pick-up для кратковременной остановки до 3 минут, а на парковке аэропорта первые 15 минут пребывания предоставляются бесплатно.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев поздравляет всех пассажиров и гостей с праздником Новруз и желает всем приятных, безопасных и комфортных путешествий.

    Bakı aeroportu Novruz bayramında gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək
    Baku airport to operate in enhanced mode during Novruz holidays
    Ты - Король

    Последние новости

    11:20

    В Азербайджане ужесточат ответственность работодателей за допуск к работе наркозависимых

    Социальная защита
    11:15

    В Баку и на Абшероне начато строительство новых канализационных коллекторов и очистных сооружений

    Инфраструктура
    11:09

    Бакинский аэропорт перейдет на усиленный режим в дни праздника Новруз

    Инфраструктура
    11:00

    Мамедов: Азербайджан сформировал потенциал в сфере организации мероприятий

    Инфраструктура
    10:57

    В Азербайджане внедрили новый госстандарт устойчивого управления мероприятиями

    Инфраструктура
    10:51

    Арагчи: Китай может выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке

    В регионе
    10:47

    Ильхам Алиев выразил соболезнования Ираклию Кобахидзе в связи с кончиной Илии II

    Внешняя политика
    10:47

    В Азербайджане отменяется система поощрений в государственной службе

    Социальная защита
    10:33

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    Лента новостей