    В Азербайджане ужесточат ответственность работодателей за допуск к работе наркозависимых

    Социальная защита
    • 18 марта, 2026
    • 11:20
    В Азербайджане ужесточат ответственность работодателей за допуск к работе наркозависимых

    В Азербайджане ужесточат ответственность работодателей за допуск к работе лиц с наркотической зависимостью.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Трудовой кодекс и закон "О наркологической службе и контроле" обсуждены на сегодняшнем онлайн-заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

    В целях усиления ответственности работодателей будет усовершенствована нормативно-правовая база для предотвращения приема на работу лиц с наркотической зависимостью на должности и профессии с установленными ограничениями для наркозависимых.

    В проекте отражено регулирование вопросов предоставления работником заключения о медицинском осмотре, выданного государственным наркологическим учреждением, при приеме на должности и профессии с ограничениями для наркозависимых. Также предусмотрено, что при наличии обоснованных подозрений на наркозависимость в ходе выполнения трудовых обязанностей работник будет проходить периодический или внеочередной медицинский осмотр за счет работодателя.

    Согласно поправке, если будет установлено, что трудовой договор был заключен с наркозависимым, по профессиям и должностям, указанным в статье 74 Трудового кодекса, или если в ходе медицинского осмотра в период трудовых отношений будет установлено, что данное лицо является наркозависимым, трудовой договор работника расторгается по причине, не зависящей от воли сторон.

    Допуск к работе наркозависимых Поправки в Трудовой кодекс Милли Меджлис
    Narkoloji xəstələrin işə qəbulunun qarşısını almaq üçün işəgötürənin məsuliyyəti artırılır
    Azerbaijan to increase employer's liability to prevent hiring of narcology patients
