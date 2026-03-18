Цены на газ в Европе снизились до $609,5 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды незначительно снизились - на 0,7%, до $609,5 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $606,9 (-1,1%). Далее показатель составил $609,5 (-0,7%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $613,8 за тысячу кубометров.