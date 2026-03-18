Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Азербайджане адвокатам выплатили более 27 млн манатов по договорам

    Происшествия
    • 11:33
    В Азербайджане адвокатам выплатили более 27 млн манатов по договорам

    В 2025 году адвокатам в Азербайджане по заключенным договорам выплачено 27 млн 173,4 тыс. манатов.

    Как сообщили Report в Коллегии адвокатов (КА), эти данные отражены в статистическом отчете о деятельности адвокатов за год.

    Согласно отчету, в составе коллегии действуют 144 адвокатских бюро, в которых работают 2 676 адвокатов, еще 150 специалистов осуществляют деятельность в частном порядке.

    За отчетный период на платной основе юридическая помощь была оказана 15 239 лицам, включая 13 469 физических и 1 770 юридических лиц. Кроме того, 10 521 малообеспеченному лицу предоставлена ​​бесплатная юридическая помощь.

    Всего за год заключено 84 894 договора - с 71 038 физическими и 13 856 юридическими лицами. По ним физлица выплатили 22 083 185,94 маната, юрлица - 5 090 268,89 маната, что в сумме составляет 27 173 454,83 маната.

    Дополнительно адвокатам было выплачено около 6 млн манатов за оказание юридической помощи за счет государства.

    Коллегия адвокатов Азербайджана Адвокатская деятельность Юридическая помощь
    Ötən il bağlanan müqavilələr üzrə vəkillərə 27 milyon manatdan çox vəsait ödənilib
    Ты - Король

    Последние новости

    Лента новостей