Саудовская Аравия сообщила о перехвате БПЛА у дипквартала в Эр-Рияде

    Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате беспилотника, направлявшегося к дипломатическому кварталу в столице Эр-Рияде.

    Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в соцсетях ведомства.

    "Вражеский беспилотник был сбит сегодня при попытке приблизиться к дипломатическому кварталу", - говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что позднее еще один беспилотник был сбит в восточном регионе страны.

    Напомним, что США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

    Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Ər-Riyadda diplomatik məhəlləni hədəf alan PUA vurulub
    Ты - Король

