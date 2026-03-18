Саудовская Аравия сообщила о перехвате БПЛА у дипквартала в Эр-Рияде
- 18 марта, 2026
- 11:33
Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате беспилотника, направлявшегося к дипломатическому кварталу в столице Эр-Рияде.
Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в соцсетях ведомства.
"Вражеский беспилотник был сбит сегодня при попытке приблизиться к дипломатическому кварталу", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что позднее еще один беспилотник был сбит в восточном регионе страны.
Напомним, что США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.
Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.