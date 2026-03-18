ЦБА вводит новые правила продажи и обратного выкупа юбилейных монет

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внес изменения в "Правила продажи и обратного выкупа выпущенных в обращение инвестиционных, юбилейных и памятных денежных знаков", утвержденные решением правления от 11 августа 2020 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал председатель ЦБА Талех Казымов.

Согласно постановлению, если при онлайн-покупке юбилейные и памятные монеты не будут получены в выбранное в системе время в соответствующем пункте продаж, ЦБА свяжется с покупателем и (или) его представителем для согласования нового времени. Если покупатель и/или его представитель не заберет монеты и в новое назначенное время, заказ будет аннулирован. В этом случае уплаченная сумма будет возвращена на банковский счет покупателя в течение 3 рабочих дней на основании банковских реквизитов, указанных в системе электронных обращений Портала электронных услуг.

Кроме того, при обратном выкупе монеты Центробанка ее экспертиза будет проводиться при непосредственном участии представившего ее лица (и/или его представителя), а стоимость будет выплачена ему в тот же день наличным или безналичным способом с учетом требований закона "О безналичных расчетах".