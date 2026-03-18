Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ЦБА вводит новые правила продажи и обратного выкупа юбилейных монет

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внес изменения в "Правила продажи и обратного выкупа выпущенных в обращение инвестиционных, юбилейных и памятных денежных знаков", утвержденные решением правления от 11 августа 2020 года.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал председатель ЦБА Талех Казымов.

    Согласно постановлению, если при онлайн-покупке юбилейные и памятные монеты не будут получены в выбранное в системе время в соответствующем пункте продаж, ЦБА свяжется с покупателем и (или) его представителем для согласования нового времени. Если покупатель и/или его представитель не заберет монеты и в новое назначенное время, заказ будет аннулирован. В этом случае уплаченная сумма будет возвращена на банковский счет покупателя в течение 3 рабочих дней на основании банковских реквизитов, указанных в системе электронных обращений Портала электронных услуг.

    Кроме того, при обратном выкупе монеты Центробанка ее экспертиза будет проводиться при непосредственном участии представившего ее лица (и/или его представителя), а стоимость будет выплачена ему в тот же день наличным или безналичным способом с учетом требований закона "О безналичных расчетах".

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Юбилейные монеты
    Azərbaycanda investisiya, yubiley və xatirə pul nişanlarının satışı və geri alınması qaydası dəyişib
    Azerbaijan amends procedure for sale and repurchase of investment, jubilee, and commemorative coins
    Ты - Король

