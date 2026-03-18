В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 47 млн манатов
Происшествия
- 18 марта, 2026
- 11:41
Cтоимость изъятых в январе-феврале 2026 года из незаконного оборота 893 кг 456 г наркотических средств и психотропных веществ в совокупности оценивается в 47 млн 855 тыс. манатов.
Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Из общего объема изъятых из незаконного оборота 1 тонны 780 кг 896 кг 713 г наркотических средств и психотропных веществ 1 тонну 532 кг 668,1 г составила марихуана, 99 кг 071,146 г - героин, 32 кг 065,49 г - опиум, 41 кг 067,14 г - гашиш, 6 кг 279,1 г - другие наркотические средства, а 69 кг 745,737 г - психотропные вещества.
