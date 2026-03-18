    В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 47 млн манатов

    Происшествия
    • 18 марта, 2026
    • 11:41
    В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 47 млн манатов

    Cтоимость изъятых в январе-феврале 2026 года из незаконного оборота 893 кг 456 г наркотических средств и психотропных веществ в совокупности оценивается в 47 млн 855 тыс. манатов.

    Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    Из общего объема изъятых из незаконного оборота 1 тонны 780 кг 896 кг 713 г наркотических средств и психотропных веществ 1 тонну 532 кг 668,1 г составила марихуана, 99 кг 071,146 г - героин, 32 кг 065,49 г - опиум, 41 кг 067,14 г - гашиш, 6 кг 279,1 г - другие наркотические средства, а 69 кг 745,737 г - психотропные вещества.

    Госкомиссия по борьбе с наркоманией Незаконный оборот наркотиков
    Bu ilin iki ayında 47 milyon 855 min manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb
    11:56
    Фото

    В Бакинском метро к Новрузу покажут ретро-вагоны

    Инфраструктура
    11:55

    В Азербайджан из ФРГ 17 марта реадмиссированы 23 человека

    Внутренняя политика
    11:54

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    11:48

    Бакинский метрополитен в праздничные дни перейдет на усиленный режим

    Инфраструктура
    11:41

    В Азербайджане из оборота изъяты наркотики на сумму более 47 млн манатов

    Происшествия
    11:37

    Цены на газ в Европе снизились до $609,5 за тысячу кубометров

    Энергетика
    11:33

    В Азербайджане адвокатам выплатили более 27 млн манатов по договорам

    Происшествия
    11:33

    Саудовская Аравия сообщила о перехвате БПЛА у дипквартала в Эр-Рияде

    Другие страны
    11:31

    ЦБА вводит новые правила продажи и обратного выкупа юбилейных монет

    Финансы
    Лента новостей