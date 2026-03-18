Bu ilin iki ayında 47 milyon 855 min manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb
    Bu ilin iki ayında 47 milyon 855 min manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    • 18 mart, 2026
    • 11:20
    Bu ilin iki ayı ərzində qanunsuz dövriyyədən çıxarılmış 893 kq 456, 646 qr narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin ümumilikdə dəyəri 47 milyon 855 min manat qiymətləndirilir.

    Bu barədə "Report"a Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, aşkarlanmış faktlar üzrə qanunsuz dövriyyədən ümumilikdə müsadirə olunmuş 1 ton 780 kq 896 kq 713 qram və 300 ədəd həb narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 1 ton 532 kq 668,1 qramını marixuana, 99 kq 071,146 qramını heroin, 32 kq 065,49 qramını tiryək, 41 kq 067,14 qramını həşiş, 6 kq 279,1 qramını digər narkotik vasitələr və 69 kq 745,737 qramını psixotrop maddələr təşkil edib.

    Narkomanlığa və Narkotik  Vasitələrin  Qanunsuz  Dövriyyəsinə  Qarşı Mübarizə  üzrə Dövlət Komissiyası Narkotik maddələr

    Son xəbərlər

    11:24

    Vüqar Şükürov: "Azərbaycanın güləş hakimləri ədalətli qərarları ilə dünyaya səs salıblar" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    11:23

    Azərbaycan yeni dövlət standartlarının qəbulunu son 4 ildə 10 dəfə artırıb

    Biznes
    11:22

    İki ay ərzində narkotiklə bağlı 529 nəfər tutulub, 8-i xarici vətəndaşdır

    Hadisə
    11:20

    Bu ilin iki ayında 47 milyon 855 min manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    11:19

    Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı əməliyyat çərçivəsində 1765 cinayət faktı aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    11:14

    AFFA-nın baş katibinin müşaviri Frank De Blekere "Barselona" – "Nyukasl" oyununa təyinat alıb

    Futbol
    11:13

    Azərbaycan şəhərsalma üzrə milli standartlarını beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırır

    İnfrastruktur
    11:06

    "Tədbir davamlılığının idarəetmə sistemləri" üzrə dövlət standartının əsas prinsipləri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:02

    Vətən müharibəsinin 270 qazisi reabilitasiya olunaraq əvvəlki sağlamlıqlarına qovuşub

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti