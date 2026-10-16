Vaşinqtonda Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının ildönümü münasibətilə sərgi-konsert proqramı təşkil edilib
- 16 oktyabr, 2026
- 10:30
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Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda "Neft və İkona" adlı sərgi-konsert proqramı təşkil edilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycanın ABŞ-dəki Səfirliyindən məlumat verilib.
Amerika Dövlətləri Təşkilatının mənzil-qərargahında Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi və Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin birgə təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə ABŞ dövlət rəsmiləri, diplomatik korpusun nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak ediblər.
Tədbirin açılışında çıxış edən Azərbaycanın ABŞ-də səfiri, eyni zamanda Amerika Dövlətləri Təşkilatı yanında daimi müşahidəçisi Xəzər İbrahim Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 35-ci ildönümünün xüsusi tarixi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. Səfir 1918-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müsəlman dünyasında ilk demokratik respublika olduğunu xatırladaraq, müasir Azərbaycan dövlətinin həmin Cümhuriyyətin siyasi və mənəvi varisi olduğunu, onun zəngin irsinin və təməl dəyərlərinin bu gün də qorunub yaşadıldığını qeyd edib.
Azərbaycanın zəngin neft irsinə toxunan diplomat yaxın günlərdə Pensilvaniya ştatının Oyl-Siti şəhərinə səfər edəcəyini bildirib.
O, Azərbaycanla qardaşlaşma əlaqələri olan bu şəhərlə əməkdaşlığın neft sənayesinin tarixi köklərinin Azərbaycana gedib çıxdığını Amerika ictimaiyyətinə tanıtmaq baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb.
Səfir qeyd edib ki, Azərbaycanın neft irsinin əsas dəyəri yalnız zəngin təbii sərvətlərində deyil, həmin sərvətlərin ölkənin inkişafına, xüsusilə təhsilə və insan kapitalının formalaşdırılmasına yönəldilməsindədir. Bu xüsusda, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə neft gəlirləri hesabına istedadlı gənclərin Avropanın aparıcı universitetlərində təhsil almağa göndərildiyini diqqətə çatdırıb. Səfir bu ənənənin sovet dövründə Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən davam etdirildiyini, onun təşəbbüsü və dəstəyi ilə azərbaycanlı gənclərin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq imkanı qazandığını vurğulayıb.
Diplomat, həmçinin Azərbaycan ilə ABŞ arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini, təhsil və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın ikitərəfli əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verdiyini bildirib.
Panamanın Amerika Dövlətləri Təşkilatı yanında səfiri Ana İrene Delqado mədəni diplomatiyanın əhəmiyyətindən danışaraq incəsənət və musiqinin xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın gücləndirilməsində mühüm rol oynadığını qeyd edib.
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin direktoru Əminə Məlikova xalçaçılıq sənətinin Azərbaycan xalqının milli-mədəni kimliyinin ayrılmaz hissəsi olduğunu bildirib.
O qeyd edib ki, xalça yalnız dekorativ sənət nümunəsi deyil, xalqın əsrlər boyu formalaşmış dünyagörüşünü və mənəvi dəyərlərini yaşadan irsdir. Direktorun sözlərinə görə, sərgidə Azərbaycanın əməkdar rəssamı İrina Eldarovanın 20-yə yaxın əsəri təqdim olunub. Ekspozisiyada 2024-cü ildə Venesiya Biennalesində nümayiş etdirilmiş layihənin davamı olan yeni kompozisiyalar, həmçinin Milli Xalça Muzeyində hazırlanmış Merilin Monronun relyef xalça portreti yer alıb. Sərgidə kişi qalstuklarından hazırlanmış, Səttar Bəhlulzadənin "Xəzər gözəli" əsərinə və Merilin Monroya həsr olunmuş iki qurama pano da nümayiş etdirilib.
"Smithsonian" İnstitutunun Milli Təbiət Tarixi Muzeyinin tədqiqatçı antropoloqu Pol Teylor çıxışında Azərbaycanın neft sənayesi ilə mədəni irsinin qorunması arasındakı əlaqələrdən danışıb. O, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft və Cənubi Qafqaz qaz boru kəmərlərinin tikintisi zamanı həyata keçirilən arxeoloji tədqiqatların əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb. Tədqiqatçının sözlərinə görə, bu layihələrin icrasından əvvəl Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərində aparılan araşdırmalar zamanı çoxsaylı arxeoloji tapıntılar aşkar edilib, tarixi və mədəni abidələrin qorunması üçün tədbirlər görülüb.
Tədbirdə Əminə Məlikovanın "Xalçalarda xoşbəxtlik: Xalçanın sizi xoşbəxt edə bilməsinin 10 səbəbi" kitabı, "Smithsonian" İnstitutunun nəşr etdiyi "Boru kəmərləri dəhlizində keçmiş və gələcək irs: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə" kitabı, eləcə də Lalə Sərdarlının kuratorluğu ilə hazırlanmış "Art-terapiya: Mədəniyyətin və sağlamlığın keşiyində" layihəsi təqdim olunub.
Rəsmi hissədən sonra Azərbaycanın əməkdar artisti, pianoçu Nərgiz Əliyarovanın ifasında konsert proqramı keçirilib. Konsertdə Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Faiq Sücəddinov və Frederik Şopenin əsərləri, eləcə də "Sarı gəlin" Azərbaycan xalq mahnısının fortepiano üçün işlənmiş versiyası səsləndirilib.