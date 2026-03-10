Ukrayna üzrə üçtərəfli görüş növbəti həftə baş tuta bilər
- 10 mart, 2026
- 21:21
Ukraynadakı münaqişənin nizamlanması üzrə üçtərəfli görüş növbəti həftə keçirilə bilər.
"Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff "CNBC" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Düşünürəm ki, üçtərəfli görüş növbəti həftəyə təxirə salınacaq", - o qeyd edib.
