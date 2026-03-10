İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 21:21
    Ukrayna üzrə üçtərəfli görüş növbəti həftə baş tuta bilər

    Ukraynadakı münaqişənin nizamlanması üzrə üçtərəfli görüş növbəti həftə keçirilə bilər.

    "Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff "CNBC" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Düşünürəm ki, üçtərəfli görüş növbəti həftəyə təxirə salınacaq", - o qeyd edib.

    Rusiya Ukrayna ABŞ
    Трехсторонняя встреча по Украине может состояться на следующей неделе

