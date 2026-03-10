Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Трехсторонняя встреча по Украине может состояться на следующей неделе

    Другие страны
    • 10 марта, 2026
    • 20:59
    Трехсторонняя встреча по Украине может состояться на следующей неделе

    Трехсторонняя встреча по урегулированию российско-украинского конфликта может пройти на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

    "Думаю, трехсторонняя встреча будет перенесена на следующую неделю", - сказал он.

    Ukrayna üzrə üçtərəfli görüş növbəti həftə baş tuta bilər
