Трехсторонняя встреча по Украине может состояться на следующей неделе
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 20:59
Трехсторонняя встреча по урегулированию российско-украинского конфликта может пройти на следующей неделе.
Как передает Report, об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.
"Думаю, трехсторонняя встреча будет перенесена на следующую неделю", - сказал он.
