Трехсторонняя встреча по Украине может состояться на следующей неделе

Трехсторонняя встреча по урегулированию российско-украинского конфликта может пройти на следующей неделе.

Как передает Report, об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

"Думаю, трехсторонняя встреча будет перенесена на следующую неделю", - сказал он.