İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan gələn il ərzaq buğdası ilə özünütəminetməni yüksəltməyə 30 milyon manat xərc çəkəcək

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2026
    • 16:03
    Azərbaycan gələn il ərzaq buğdası ilə özünütəminetməni yüksəltməyə 30 milyon manat xərc çəkəcək

    2027-ci ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsindən ərzaq buğdası ilə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsi sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə 30,4 milyon manat vəsait ayrılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2027-ci ilin büdcə zərfində öz əksini tapıb.

    Sənəd Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilmiş iclasında müzakirə edilib.

    Büdcə zərfinə əsasən, bu vəsait ölkə Prezidentinin "Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında" 19 iyul 2022-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, idxal olunan buğdadan asılılığın azaldılması və yeni tənzimləmə mexanizmlərinin yaradılması çərçivəsində ayrılacaq.

    Dövlət büdcəsi Qanun layihəsi Milli Məclis
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti