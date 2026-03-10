Danışılmış oyunlarda iştirak edən rusiyalı idmançı 3 il 9 aylıq cəzalanıb
Fərdi
- 10 mart, 2026
- 20:59
Beynəlxalq Tennis Bütövlüyü Təşkilatı (ITIA) rusiyalı Alana Tuayevanı danışılmış oyunlarda iştirak etdiyinə görə 3 il 9 ay müddətinə diskvalifikasiya edib.
"Report" xəbər verir ki, 26 yaşlı tennisçinin diskvalifikasiyası 19 dekabr 2025-ci ildən qüvvədədir və cəzası 2029-cu il sentyabrın 18-də başa çatacaq.
Rusiyalı idmançı ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamları, o cümlədən 2023 və 2024-cü illərdə iki turnirdə oyunların danışılmasında iştirak etdiyinə görə qayda pozuntularını etiraf edib.
Alana Tuayeva son olaraq 2025-ci ilin sentyabında dünya reytinqində 1282-ci pillədə qərarlaşıb.
