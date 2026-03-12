İsrail Ordusu Tehranda hökumət obyektlərinə yeni zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 12 mart, 2026
- 06:03
İsrailin Müdafiə Ordusu İranın Tehran şəhərində hökumət obyektlərinə qarşı yeni genişmiqyaslı zərbələr endirildiyini elan edib.
"Report"un məlumatına görə, İsrailin Müdafiə Ordusu Mətbuat xidməti açıqlama yayıb.
"İsrailin Müdafiə Ordusu Tehranda hökumət obyektlərinə qarşı genişmiqyaslı zərbələr endirib", - bəyanatda deyilir.
Son xəbərlər
06:28
Tramp: ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmaq niyyətində deyilDigər ölkələr
06:03
İsrail Ordusu Tehranda hökumət obyektlərinə yeni zərbələr endiribDigər ölkələr
05:42
Dubayda PUA binaya düşübDigər ölkələr
05:31
ÜST: Yaxın Şərqdə eskalasiya başlayandan bəri 1 800-dən çox insan ölübDigər ölkələr
05:14
Rumıniya parlamenti ABŞ qoşunlarının İrana qarşı əməliyyata dəstək üçün yerləşdirilməsini təsdiqləyibDigər ölkələr
04:44
AP üzvü həmkarlarına irad bildirib: 2008-ci ildə Gürcüstana hücum olunanda harada idinizDigər ölkələr
04:09
Almaniyada benzinin qiymət artımı elektromobillərə marağı çoxaldıbDigər ölkələr
03:38
"Hizbullah" İsrailə qarşı əməliyyata başladığını elan edibDigər ölkələr
03:22