İsrail Ordusu Tehranda hökumət obyektlərinə yeni zərbələr endirib

    İsrailin Müdafiə Ordusu İranın Tehran şəhərində hökumət obyektlərinə qarşı yeni genişmiqyaslı zərbələr endirildiyini elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, İsrailin Müdafiə Ordusu Mətbuat xidməti açıqlama yayıb.

    "İsrailin Müdafiə Ordusu Tehranda hökumət obyektlərinə qarşı genişmiqyaslı zərbələr endirib", - bəyanatda deyilir.

    ЦАХАЛ начал новую серию ударов по правительственным объектам в Тегеране

