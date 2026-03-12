Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    ЦАХАЛ начал новую серию ударов по правительственным объектам в Тегеране

    • 12 марта, 2026
    • 03:37
    ЦАХАЛ начал новую серию ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой масштабной серии ударов по правительственным объектам в Тегеране (Иран - ред.).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    "Армия обороны Израиля начала масштабную волну ударов по объектам режима в Тегеране", - отмечается в сообщении.

