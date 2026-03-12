ЦАХАЛ начал новую серию ударов по правительственным объектам в Тегеране
- 12 марта, 2026
- 03:37
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой масштабной серии ударов по правительственным объектам в Тегеране (Иран - ред.).
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"Армия обороны Израиля начала масштабную волну ударов по объектам режима в Тегеране", - отмечается в сообщении.
ЦАХАЛ начал новую серию ударов по правительственным объектам в Тегеране
