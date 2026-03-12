İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 07:27
    Aİ Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri martın 12-də başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının və Avropa İttifaqının bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koştanı Baş nazirin müavini Samir Şərifov, xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev və digər rəsmi şəxslər yola saldılar.

    Antonio Koşta Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Azərbaycana səfər
    Завершился визит президента Европейского совета Антониу Кошты в Азербайджан

