    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 07:40
    Завершился визит президента Европейского совета Антониу Кошты в Азербайджан

    Официальный визит президента Европейского совета Антониу Кошты в Азербайджанскую Республику завершился 12 марта.

    Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Европейского совета Антониу Кошту проводили заместитель премьер-министра Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

    Лента новостей