Завершился визит президента Европейского совета Антониу Кошты в Азербайджан
Внешняя политика
- 12 марта, 2026
- 07:40
Официальный визит президента Европейского совета Антониу Кошты в Азербайджанскую Республику завершился 12 марта.
Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Европейского совета Антониу Кошту проводили заместитель премьер-министра Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
