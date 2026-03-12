Завершился визит президента Европейского совета Антониу Кошты в Азербайджан

Официальный визит президента Европейского совета Антониу Кошты в Азербайджанскую Республику завершился 12 марта.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Европейского совета Антониу Кошту проводили заместитель премьер-министра Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.