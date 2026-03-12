Dubayda PUA binaya düşüb
Digər ölkələr
- 12 mart, 2026
- 05:42
Dubayda pilotsuz uçuş aparatı (PUA) binaya düşüb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə əmirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Hakimiyyət orqanları binadakı hər kəsin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təxliyə əməliyyatları aparır", - bəyanatda deyilir.
Mülki müdafiə bölmələrinin yanğını lokallaşdırdığı bildirilir. İlkin məlumata görə, xəsarət alan yoxdur.
