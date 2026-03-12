İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Dubayda PUA binaya düşüb

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 05:42
    Dubayda PUA binaya düşüb

    Dubayda pilotsuz uçuş aparatı (PUA) binaya düşüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə əmirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Hakimiyyət orqanları binadakı hər kəsin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təxliyə əməliyyatları aparır", - bəyanatda deyilir.

    Mülki müdafiə bölmələrinin yanğını lokallaşdırdığı bildirilir. İlkin məlumata görə, xəsarət alan yoxdur.

